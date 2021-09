La Sardegna regione pilota della transizione energetica verso l'idrogeno.

Il governatore Christian Solinas ha reso nota la notizia del finanziamento del nuovo collegamento ferroviario con treni a idrogeno green Alghero centro‐Alghero aeroporto, con la realizzazione di un impianto di produzione e stoccaggio di idrogeno in area aeroportuale.

L’operazione rientra tra le attività finanziate nell'ambito del riparto delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Regione aveva presentato a dicembre del 2020 una proposta per collegare le città di Alghero e di Sassari con l'aeroporto di Fertilia con una diramazione dalla linea ferroviaria esistente.

La richiesta ammontava a 140 milioni di euro, che sono stati interamente finanziati.

L'intervento infrastrutturale è completato con un impianto di produzione e stoccaggio di idrogeno nonché con la fornitura di cinque treni occorrenti per garantire l'esercizio ferroviario sulla linea ferroviaria Sassari/Alghero/Alghero aeroporto.

Nel dettaglio, l'investimento prevede la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario di lunghezza pari a circa 6,7 chilometri il cui servizio verrà svolto con treni di ultima concezione alimentati a idrogeno (anch'essi ricompresi all'interno del finanziamento).

Inoltre, è prevista la realizzazione una centrale di produzione di idrogeno verde (cioè prodotto da fonti di energia rinnovabile) che consentirà l’avvio della transizione energetica nella nostra isola.

“Una tappa importante verso una transizione energetica che ci porterà a vivere in una terra sempre più green e sempre più innovativa nel campo dell'alta tecnologia”, ha affermato Solinas, “abbiamo una grande progettualità, premiata anche in questa occasione, che può portare la Sardegna ad assumere il ruolo di hub sperimentale per il resto del Paese e per l'Europa. Possiamo arrivare in tempi non lunghi a produrre idrogeno green da fonti rinnovabili, con un investimento in tecnologia e in innovazione che siamo pronti a realizzare con le nostre eccellenze come il Crs4 e Sardegna Ricerche, mettendo a disposizione un know-how importante”.

“Un esempio di efficienza e innovazione che attribuisce alla Sardegna un ruolo di grande prestigio nel panorama nazionale”, ha dichiarato l'assessore ai Trasporti Giorgio Todde, “e che sarà il punto di partenza per un sistema di trasporti locali sempre più moderno e compatibile con la tutela dell'ambiente. Punteremo sempre con forza alla ricerca e all'alta tecnologia applicate ai trasporti”.

(Unioneonline/F)

