Grano e olio sotto i costi di produzione, l’allarme di Coldiretti: «Così rischio collasso»Al centro della mobilitazione anche la richiesta di maggiori controlli sulla provenienza delle materie prime
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«In queste condizioni il settore può resistere uno, massimo due anni».
È l’allarme lanciato da Coldiretti Sardegna durante la protesta di questa mattina davanti alla Prefettura di Cagliari sul crollo dei prezzi di grano e olio.
«Fino a 25 anni fa in Sardegna si coltivavano circa 100mila ettari di grano, oggi siamo scesi a 30mila», spiega il direttore regionale Coldiretti Luca Saba. «I costi di produzione sono intorno ai 32 euro al quintale, mentre il mercato paga 23-24 euro. Così gli agricoltori lavorano in perdita».
Al centro della mobilitazione anche la richiesta di maggiori controlli sulla provenienza delle materie prime e sull’applicazione delle norme contro le pratiche sleali. «Non è possibile che prodotti esteri vengano spacciati come italiani dopo l’ultima lavorazione», attacca il presidente regionale Battista Cualbu. «Chiediamo trasparenza e controlli seri».
La manifestazione si è svolta in contemporanea in quindici prefetture italiane. All’incontro ha preso parte un centinaio di persone tra produttori e consumatori. Nelle prossime ore Coldiretti consegnerà un esposto chiedendo verifiche sulla filiera di grano e olio e il rispetto dei costi di produzione riconosciuti agli agricoltori.