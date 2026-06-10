«Con i nostri provvedimenti sul taglio del cuneo e la riforma IRPEF rimettiamo nelle tasche dei lavoratori 21 miliardi di euro l'anno. Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio».

Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo oggi all'Assemblea di Confcommercio.

«Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo Governo; altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo affinché gli italiani possano avere un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici», ha detto.

«Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il presidente Sangalli non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita», ha aggiunto.

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(Unioneonline)

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