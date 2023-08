La battaglia legale sulla fusione degli aeroporti va avanti.

Oggi il tribunale civile di Cagliari ha fissato la prima udienza: il 29 agosto gli avvocati delle parti in causa (la Regione e le società Geasar e Sogeaal) compariranno davanti al giudice. Solo dopo questo incontro il tribunale deciderà sulla richiesta di sospensiva avanzata dal pool di avvocati incaricati dalla Giunta regionale.

Nel decreto di fissazione dell’udienza si spiega che l’atto di fusione, come specificato nelle delibere impugnate, non produrrà effetti prima del 26 settembre. Quindi per decidere se accogliere o no l’istanza c’è ancora tempo.

L’udienza nel merito resta invece programmata per gennaio.

