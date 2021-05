La Regione investe 5 milioni di euro nella formazione professionale di alto livello in grado di favorire l'occupazione migliorando, in prospettiva, il matching tra domanda e offerta di lavoro.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore del Lavoro Alessandra Zedda, ha aggiornato il quadro finanziario relativo al programma avviato a inizio Legislatura e definito gli interventi prioritari, con particolare attenzione a quelli che possono essere realizzati nell'arco di 12 mesi come i voucher spendibili nell'offerta formativa per la formazione specialistica, gli executive master e i cicli di seminari specialistici ad altissimo livello, senza dimenticare le altre linee di intervento per le quali verranno avviate le procedure (scuole stagionali, accademie tematiche, percorsi specialistici volti al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa - Capacity building - e i percorsi di formazione continua per gli attori chiave del sistema della formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Sardegna - CVET).

"Oggi investiamo in conoscenza, ricerca e innovazione - afferma l'assessore Zedda - con l'obiettivo di contribuire a un'economia sempre più aperta e competitiva, allineata con le tendenze del mercato del lavoro e con i piani di assunzione delle aziende internazionali, nazionali e regionali".

Obiettivi del programma, finanziato con 1.700.000 per ciascuna delle annualità 2021-2023, sono infatti quelli di agevolare l'acquisizione di competenze e conoscenze orientate alla specializzazione, all'internazionalizzazione e all'innovazione e aumentare le competenze dei lavoratori e dei disoccupati investendo su una formazione che consenta loro di raggiungere livelli di qualificazione del quadro europeo EQF 6,7 e 8.

Gli ambiti di intervento prioritari individuati dal programma di formazione professionale di alto livello "Sardinia HVET" sono la Specializzazione intelligente S3 (ICT, turismo, cultura e ambiente, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, agroindustria, biomedicina, aerospazio) il made in Sardinia e l'economia circolare.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata