Dall’8 ottobre partirà la liquidazione dei pagamenti relativi al fondo (R)esisto dedicato ai lavoratori autonomi (2.285), alle micro-piccole e medie imprese (1.717), e alle grandi imprese (15). La data è stata annunciata da Alessandra Zedda, assessore regionale al Lavoro.

Oltre 4mila le domande presentate al 17 settembre ma, come sottolineano Piero Comandini e Salvatore Corrias, “ad oggi nessuno dei beneficiari ha ricevuto ancora un euro".

"Una triste realtà se si pensa che l'avviso è stato pubblicato nove mesi fa - scrivono i due consiglieri del Pd in una nota - e che trova conferma nella risposta dell'assessore alla nostra richiesta di accesso agli atti". Risposta arrivata ieri nella quale la vicepresidente della Regione ha spiegato che per "il livello di complessità delle pratiche trattate, la difficoltà riscontrata nella fase iniziale dello smart working e delle recenti ferie estive che hanno interessato a rotazione i dipendenti degli uffici, si sono verificati dei ritardi comprensibili". Inoltre, "il numero di istanze ricevute ha comportato un imprevisto carico di lavoro degli uffici senza un conseguente aumento del personale, ma, al contrario, grosse difficoltà dovute alle fase sperimentale dello smart working, con conseguente ritardo nell'espletamento della procedura".

Per Comandini e Corrias, però, si tratta di una risposta “poco convincente” in quanto “la politica non deve giocare allo scarica barile sui funzionari regionali o sull'emergenza pandemica, ma assumersi le proprie responsabilità e trovare le soluzioni quando qualcosa non funziona".

Zedda quindi ha replicato che "la Regione non è un'azienda privata, ci sono regole imposte dalla pubblica amministrazione e i colleghi del Pd le conoscono bene anche perché, senza nessuna pandemia, non hanno certo brillato per efficienza quando si è trattato di trovare soluzioni ai problemi dei sardi". E dispiace, ha aggiunto, "che si provi a vanificare un lavoro straordinario in un periodo lunghissimo di emergenza sanitaria".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata