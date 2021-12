Rinnovato il Consiglio di amministrazione della Fluorsid Spa, che sarà ancora guidato da Tommaso Giulini come presidente.

Lior Metzinger, già direttore commerciale, è il nuovo amministratore delegato, con effetto immediato.

Accanto a lui quattro membri vengono confermati (Gianluca Ligas come direttore amministrativo, Stefano Melis come direttore Marketing, Andrea Alessandro Muntoni direttore Servizio Ambiente e Sicurezza e Daniele Tocco, direttore di Stabilimento della controllante).

Poi ci sono alcune new entry ora a capo di aree nevralgiche del Gruppo: Silvia Nebuloni, direttrice Risorse Umane, Luca Pala, direttore Ricerca e Sviluppo e Loukas Plakopitis, direttore Acquisti. "Lorenzo Di Donato ha lasciato Fluorsid ed a lui va il ringraziamento per il contributo dato durante la permanenza all'interno dell'azienda", si legge in una nota dell'azienda.

(Unioneonline/L)

