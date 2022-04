"È necessario garantire la sicurezza sul lavoro”. Lo ha detto il governatore della Regione Sardegna Christian Solinas, che assieme all’assessore regionale al Lavoro Alessandra Zedda ha annunciato lo stanziamento di un milione di euro per le politiche di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori nell’Isola.

"Il Primo maggio – dice Solinas – sia per tutti motivo di riflessione e occasione per tenere a mente i principi fondanti scritti nella Costituzione ed evidenziare il valore del lavoro e il diritto per ogni cittadino di svolgere un'attività in libertà, dignità e soprattutto in sicurezza. Il mio pensiero va, in particolare, a chi il lavoro non lo ha o lo ha perso. Rivolgo un pensiero a tutti coloro che oggi attendono di trovare una occupazione rinnovando l'impegno mio e della Giunta per continuare a trovare ogni soluzione utile affinché venga garantito il diritto al lavoro e pari opportunità lavorative".

"Il costo umano della mancanza di sicurezza sui posti di lavoro – aggiunge il governatore – è enorme e ci pone davanti all'urgenza di agire uniti con determinazione, fermezza e volontà per evitare che tragedie come quelle dei giorni scorsi possano ripetersi".

"Quest'anno, dopo due anni, finalmente potremo scendere in piazza, insieme a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, per riaffermare i valori e i principi della festa del Primo Maggio - sottolinea invece Zedda - In questa occasione, dove si ricorda il valore centrale del lavoro come elemento imperniante della nostra identità e dignità, un pensiero particolare va a tutti quei lavoratori la cui dignità è stata strappata, confermando la necessità di mantenere sempre alta la guardia sul tema della legalità e sicurezza sul posto di lavoro".

Zedda evidenzia anche “la rilevanza dei progetti e delle politiche attive che su questo fronte sono state messe in campo dalla Regione per promuovere e affermare un cultura del lavoro legale, equa ed inclusiva per tutte le cittadine e i cittadini sardi”.

Per quanto riguarda le politiche di intervento, il Ministero del Lavoro ha appena finanziato alla Regione un progetto che partirà a settembre, della durata di 24 mesi (1 milione di euro), che riguarda tutti i settori economici, teso al contrasto verso ogni forma di sfruttamento lavorativo.

Nella giornata del Primo maggio, invece, la Regione, nell'ambito del progetto europeo EPIC, con lo slogan "Lo sfruttamento del lavoro cancella la dignità della persona", proporrà una serie di iniziative volte al coinvolgimento dei cittadini anche e soprattutto attraverso il contributo dei volontari del Servizio Civile delle Acli, che consegnerà il materiale prodotto dalla Regione per la ricorrenza del primo maggio nelle città di Cagliari, Sassari, Iglesias, Pula e San Giovanni Suergiu. I volontari che indosseranno le magliette loggate girando nei punti nevralgici delle città e consegnando le cartoline/segnalibro in cambio di una foto, utilizzando la cornice creata ad hoc per l'evento. "Crediamo fermamente in una società inclusiva, in cui, con lo sforzo di tutti, è possibile valorizzare l'apporto che tutte le donne e tutti gli uomini senza distinzione di nazionalità sanno e possono dare, tanto nella vita quanto nel mondo del lavoro", ha concluso Zedda.

(Unioneonline/l.f.)

