Previsto un boom di presenze nella settimana di Ferragosto all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. E i numeri, dall’11al 20 agosto, raccontano di una crescita del 4,6% rispetto al 2022. Nello scalo del Nord Sardegna arriveranno infatti 248mila passeggeri, numeri da capogiro che testimoniano il grande afflusso di turisti.

Se i dati rispetto allo scorso anno testimoniano una crescita decisa, sono ancora più confortanti se messi a confronto con quelli del 2019. In quel caso in segno più arriva a quota 16%. Più in generale il solo mese di agosto ha mostrato un balzo in avanti del 2,5% rispetto allo scorso anno. Ma è stato il mese di luglio quello da record di passeggeri, con oltre 700mila presenze, un 4,7 per cento in più sul 2022 e ben 16,6 per cento in aumento su luglio del 2019. Complessivamente, dal mese di gennaio a luglio i passeggeri nello scalo gallurese sono stati un milione e 720mila, + 3,9 per cento rispetto al 2022 e +6,2 per cento rispetto al 2019.

Rimangono in linea con il 2022 invece i dati dell’aeroporto di Alghero. Nello scalo della Riviera del Corallo sono attesi nella settimana di Ferragosto 72mila passeggeri. Lo scorso mese ha confermato il trend dello scorso anno mentre invece, se si prende come riferimento il 2019, la crescita è del 5,3%.

(Unioneonline/v.f.)

