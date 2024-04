La Cooperativa Assegnatari Associati Arborea approva il bilancio 2023 con numeri da brindisi: 232 milioni di euro, +7% rispetto al 2022. La 3A, composta da 155 aziende agricole, leader del mercato lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte UHT, ha registrato un valore mai raggiunto in oltre 65 anni, con una produzione di 181 milioni di litri di latte bovino.

«I numeri raggiunti confermano il rientro dalle perdite del 2021 e consentono di guardare con fiducia al futuro», evidenzia in un comunicato stampa Remigio Sequi, presidente e amministratore delegato. «Ci affacciamo a questo orizzonte dopo le azioni intraprese sul fronte della riorganizzazione e per la remunerazione al socio che intendiamo preservare in linea con la media nazionale – nel 2023 è stata mediamente di 0,60 euro/litro Iva inclusa, nonostante il trend di flessione generale – impegnandoci, anzi, a mantenerla costante in qualunque condizione di mercato».

«L’impegno profuso per far fronte alle difficoltà del mercato e trasmettere fiducia al comparto con l’intervento sulla remunerazione è stato intenso, segnando un punto di svolta nel 2023», è il commento di Maria Cristina Manca, direttore operativo di Arborea. «Per il futuro intendiamo continuare a innovare il settore secondo il principio guida della sostenibilità, accrescendo la distribuzione sui mercati anche grazie ai frutti della campagna di comunicazione nazionale “La rivoluzione gentile del latte”, che fino ad oggi ha portato a una crescita di 3 punti percentuali dell’awareness del brand Arborea. Il risultato raggiunto rappresenta un’importante spinta propulsiva per riprendere con slancio i progetti per il futuro che restano ambiziosi, come la nostra mission di perseguire una crescita di valore».

