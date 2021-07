La Sardegna sarà tra i protagonisti di un doppio appuntamento a Dubai. Non solo l’Esposizione Universale, in programma dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022, ma anche – in parallelo – alla Gitex, Gulf Information Technology Exhibition, Technology Week, GITEX Future Stars, manifestazione internazionale dedicata alla promozione di start-up tecnologiche e PMI.

"Un'occasione unica" commenta Anita Pili, assessore regionale dell'Industria e referente del Gruppo di Lavoro per Expo Dubai. "L'Esposizione Universale consentirà alle nostre aziende di farsi conoscere e intraprendere relazioni di scambio culturale e commerciale con espositori provenienti da tutto il mondo".

Il tema sarà “Connecting Minds, Creating the Future”: dove svolgersi l’anno scorso ma è stata rinviata come altri eventi di varia natura.

"Nell'ottica delle attività di promozione dell'internazionalizzazione delle start-up e imprese innovative sarde – aggiunge Pili – abbiamo ritenuto importante aderire anche al salone della tecnologia, la principale manifestazione fieristica annua degli Emirati dedicata all'innovazione nell'ambito dell'ITC, giunta quest'anno alla sua 40esima edizione. Le nostre aziende e start-up potranno così confrontarsi con importanti players provenienti dall'area MENA, dai paesi del GCC, dall'Europa e dall'Asia. Grazie alla collaborazione con Sardegna Ricerche e con l'assessorato della Programmazione e Bilancio, 8 tra start-up e PMI innovative sarde che operano nei settori dell'ITC e del lifestyle con metodi innovativi avranno la possibilità di esporre i propri prodotti e servizi all'interno del padiglione Italia e dello stand allestito da Regione e Sardegna Ricerche".

