Uno stanziamento di 5,4 milioni di euro è stato approvato dalla Commissione bilancio del Parlamento europeo per andare a sostenere 801 lavoratori nel settore del trasporto aereo e della logistica in Sardegna che hanno perso la loro occupazione a causa della pandemia. Lo strumento utilizzato è il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori in esubero.

41 i voti a favore espressi sulla proposta, nessun contrario e nessun astenuto.

Nel dettaglio, 3,8 milioni di euro sono destinati ai lavoratori sardi di Air Italy mentre quasi 1,5 andranno a sostenere i lavoratori del porto canale di Cagliari.

Approvando le richieste di sostegno, gli europarlamentari hanno ribadito come "gli impatti sociali degli esuberi siano stati considerevoli per l'economia sarda, che è stata anche colpita in modo significativo dalla crisi Covid-19 e dove il numero di occupati è diminuito del 4,6 % nel 2020 rispetto a un calo del 2,0 % in Italia nel suo insieme". Gli aiuti dovrebbero essere ora approvati in via definitiva dell'assemblea di Strasburgo la prossima settimana.

