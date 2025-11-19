La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, domani incontrerà il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per discutere della vertenza Eurallumina di Portovesme. Lo ha annunciato la stessa Todde, sottolineando che «un passaggio dirimente deve essere fatto nel suo Ministero».

La presidente ha ribadito il sostegno della Regione agli operai che, per la seconda notte consecutiva, hanno protestato su un silo alto quaranta metri chiedendo lo sblocco dei fondi necessari al pagamento degli stipendi e alla manutenzione degli impianti. Il blocco dei pagamenti è legato alle sanzioni patrimoniali disposte dal Comitato di sicurezza finanziaria nei confronti della Rusal, la multinazionale russa che gestisce lo stabilimento.

Todde segue da anni la vicenda dei lavoratori sulcitani: «Dal 2020, quando ero sottosegretaria al Mise con delega alle crisi industriali, fino a oggi, in vesti diverse, ho sempre lavorato affinché una storia complessa come quella di Eurallumina avesse finalmente una prospettiva concreta di soluzione. La mia vicinanza resta la stessa di allora, va a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che vivono una situazione difficile», ha dichiarato, ricordando il gesto simbolico di ricevere il casco di Eurallumina da Antonello Pirotto, storico volto della protesta.

