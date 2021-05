L’estate si avvicina, ed è boom di prenotazioni sui traghetti Moby, Tirrenia e Toremar, che registrano una crescita del 70% in media rispetto ai dati dello scorso anno sulle tratte per la Sardegna. E non solo, anche per Corsica, Sicilia e Toscana, comprese le isole minori.

Secondo il Gruppo Onorato a contribuire al risultato sono anche alcuni fattori, "dalla progressione rapida della campagna vaccinale alla sicurezza assoluta a bordo delle navi, con la riproposizione e l'implementazione di alcune misure, a partire dalla figura del care manager, e la sanificazione delle cabine e di tutti gli spazi comuni con in più la possibilità di consumare i pasti in cabina con la propria famiglia".

