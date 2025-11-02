Prenotazioni già aperte e caccia ai nuovi mercati. A Villasimius gli operatori pensano già all’estate del 2026.

«La programmazione della prossima stagione è già iniziata e per migliorare le cose si deve partire dall’analisi delle criticità», spiega Sergio Ghiani, imprenditore e vice presidente del Consorzio turistico locale. «Uno degli argomenti chiave – aggiunge – è quello delle commissioni sulle prenotazioni. Booking è prezioso ma porta via una percentuale importante dei ricavi, sarebbe utile creare una piattaforma tutta nostra».

