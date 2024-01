Lo sviluppo del turismo enologico in Sardegna e le possibili ricadute economiche nel territorio. Se ne parlerà nell’assemblea regionale dell’associazione “Città del Vino” che in Sardegna riunisce 38 comuni (Alghero, Ardauli, Arzachena, Atzara, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bonnannaro, Bono, Bosa, Calangianus, Dolianova, Donori, Dorgali, Galtellì, Jerzu, Loceri, Luogosanto, Luras, Meana Sardo, Modolo, Monti, Neoneli, Olbia, Samugheo, San Nicolò Arcidano, Sant’Antioco, Selargius, Sennori, Serdiana, Sorgono, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, Tissi, Uri, Urzulei e Usini). L’appuntamento è per le 10 nella Casa Museo di via XX settembre (ex Casa Mura).

Sarà l’occasione per fare il punto su alcuni progetti avviati dall’associazione nel territorio regionale per valorizzare le produzioni isolane attraverso percorsi di sviluppo turistico che mettono insieme vino, cultura e bellezze naturali. A Serdiana saranno presentati i dati dell’Osservatorio nazionale sul turismo del vino. Prevista anche la presentazione del progetto “In tour per le Città del Vino della Sardegna”.

Del sodalizio fanno parte 560 comuni italiani che rappresentano il 70% della superficie vitata presente nel territorio nazionale.

