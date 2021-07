In seguito alle disastrose giornate vissute dagli allevatori delle zone devastaste dai roghi nell’Isola, dal momento che risulta difficoltoso l'approvvigionamento di alimenti zootecnici per gli animali scampati agli incendi, l'assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna sta mettendo in campo alcune azioni per assicurare sufficiente disponibilità di foraggi, fieni e mangimi alle aziende.

L'assessore Gabriella Murgia ha ricevuto la disponibilità di Agris Sardegna, l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, a fornire adeguati quantitativi di foraggio proveniente dai propri campi sperimentali, da destinare, come segno di solidarietà verso la comunità del Montiferru, alle aziende zootecniche colpite dall’emergenza.

Dopo i contatti con le amministrazioni comunali, lunedì mattina sarà trasferito il primo carico di fieno di orzo e avena al centro di raccolta della Protezione Civile di Ottana. Ulteriori quantitativi saranno destinati nelle giornate successive.

Inoltre, sono in fase di predisposizione altri interventi per il reperimento di nuove scorte di alimenti zootecnici.

Per eseguire gli interventi strutturali urgenti, in particolare per il ripristino delle recinzioni aziendali, si sta attivando una modifica finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale, per distribuire contributi a totale copertura delle spese in caso di danni conseguenti a eventi catastrofici.

In fase di approvazione anche un decreto che prevede la deroga per l'utilizzo di alimenti zootecnici convenzionali per le aziende che praticano i metodi dell'agricoltura biologica, in modo da evitare che possano essere sanzionate per il mancato rispetto delle norme europee in materia.

Per un rapido rilevamento dei danni è stata definita una task force composta da tecnici di Laore.

