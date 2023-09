La presenza e la diffusione del granchio blu preoccupano la Sardegna. L’assessora regionale all’agricoltura Valeria Satta ha lanciato un appello al ministro Francesco Lollobrigida nel corso di un tavolo di incontro, alla Reggia di Caserta, con la Commissione Politiche Agricole.

«Attendiamo il Decreto sul granchio blu - ha detto Satta - già discusso al tavolo del Comitato Pesca con le nostre associazioni di categoria. Inoltre aspettiamo ulteriori notizie per la riapertura del tavolo per le compensazioni da parte del Governo per la programmazione 23-27».

Al vertice sono stati trattati anche altri temi quali la peste suina africana, la gestione dei rischi, le problematiche legate alla carenza d’acqua e delle necessarie riserve idriche e l’emergenza peronospora e xylella.

«La Commissione Politiche Agricole - ha aggiunto l’assessora - in questo momento così importante per l’agricoltura e la pesca italiana, che crescono veramente in maniera esponenziale in termini di qualità sempre più ricercata in tutto il mondo, ha necessità di girare per la Penisola con incontri mirati nel territorio italiano, per capire meglio e più a fondo le varie problematiche. Allo stesso tempo in un periodo storico così delicato visto la problematica clima e guerra Ucraina, bisogna fare i conti con tutto ciò che comporta, specie in termini di rincari, energia trasporti e carburante. Abbiamo iniziato dalla Campania e continueremo gli incontri nelle altre Regioni. Ora più che mai lavoriamo insieme, vicino ai nostri agricoltori, allevatori e pescatori».

