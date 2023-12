È partita oggi dalla Cina la Moby Legacy, che arriverà in Italia a fine gennaio ed entrerà in servizio sulla rotta Livorno-Olbia accanto alla nave “gemella” Moby Fantasy.

Il gruppo Moby l’ha presa in consegna dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard, alla cerimonia erano presenti per la compagnia Alessandro Onorato e lo storico manager della famiglia Matteo Savelli.

Alla guida del traghetto, caratterizzato anch’esso dalla balena blu dipinta sulla fiancata, c’è il comandante Massimo Pinsolo.

Dopo la Fantasy è il secondo traghetto passeggeri più grande costruito sinora al mondo: 441 cabine, 400 poltrone, una capacità di 3mila passeggeri e 1.300 auto o 300 camion. Lunga 237 metri e larga 33, ha una stazza lorda di 69.500 tonnellate e può viaggiare a una velocità di crociera di 23,5 nodi con punte di 25.

Le due navi “gemelle” consentiranno al gruppo Moby di aumentare la capacità verso la Sardegna, una delle destinazioni più richieste. All’avanguardia dal punto di vista ambientale, è capace di ridurre del 50% le emissioni di Co2 rispetto ai traghetti oggi utilizzati su linee analoghe. Predisposta per poter essere alimentata a Gnl, può ricevere anche l’alimentazione da terra assicurando così emissioni zero, quando sono disponibili le strutture in banchina.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata