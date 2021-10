A Cagliari, l'analisi dell'offerta, realizzata dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa a luglio 2021, evidenzia che la tipologia più presente è il trilocale, con il 38,2%.

A seguire i quadrilocali (26,1%), i bilocali (16,9%) e i cinque locali (11,9%).

Non dissimile l’offerta a Carbonia e Sassari, dove non esiste un mercato per i monolocali (nel capoluogo sono pari al 6,8% del totale degli immobili in vendita).

In entrambe le città predominano sempre i trilocali (rispettivamente 42,9% e 40,2%), seguiti dai quadrilocali (rispettivamente 28,5% e 32,6%). Meno presenti sul mercato, invece, i bilocali (rispettivamente 14,3% e 12,4%)

In base ai dati nazionali, nelle grandi città, risultano in aumento, rispetto a gennaio 2021, le percentuali di bilocali, trilocali e quattro locali sul mercato, mentre è in calo la percentuale di offerta dei cinque locali, molto probabilmente perché chi possiede una casa di ampia metratura decide di non venderla.

