Anche per la Sider Alloys di Portovesme arriva il Tavolo di coordinamento per permettere la prosecuzione dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione.

È quanto prevede un emendamento al dl Aiuti bis approvato in commissione al Senato, che applica anche alla Sider Alloys Italia, relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, "quale unico Polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale" la disposizione già prevista per la ISAB di Priolo Gargallo (Siracusa).

Il tavolo è istituito al Ministero dello sviluppo economico.

