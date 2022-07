La Regione Sardegna farà ricorso contro il Decreto energia del governo Draghi per “tutelare i diritti dei sardi ad avere una soluzione definitiva e strutturale al problema energetico”.

Lo annuncia la stessa Regione precisando che sta predisponendo il ricorso, che sarà formalmente presentato nei prossimi giorni.

“Abbiamo avuto un ruolo decisivo sul tema energetico all’interno della Commissione Energia nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni – sottolinea l’assessore dell’Industria Anita Pili –. Abbiamo guidato la Commissione ad esprimere i pareri su tutti i decreti energia, evidenziando in particolare la posizione di contrarietà, espressa da tutte le Regioni, al metodo che il Governo nazionale ha utilizzato per implementare le rinnovabili e per rispondere all’emergenza energetica nel territorio nazionale”.

Il governo, continua Pili, “non può venir meno alla leale collaborazione istituzionale e la Regione rivendicherà con forza i suoi diritti su tutti i tavoli”.

