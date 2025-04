Al via da oggi, lunedì 14 aprile, gli incontri territoriali dedicati alla presentazione del Bando Contributi per Attività Commerciali della Regione Sardegna (LEGGI).

Si parte da Nuoro, nella sede della Camera di Commercio, alla presenza dell'assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu.

Nel corso dei focus saranno illustrate le opportunità dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle micro, piccole e medie imprese del comparto commerciale, nell’ambito delle misure regionali di sostegno al commercio, con una dotazione complessiva di 35,5 milioni di euro, stanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna e promossa da Unioncamere Sardegna, in collaborazione con le Camere di Commercio dell’Isola.

I prossimi appuntamenti sono in programma a Cagliari (15 aprile), Sassari (16 aprile) e Oristano (23 aprile), con eventi nel corso dei quali sarà garantito un confronto con gli operatori economici di tutta l’isola e per rafforzare il dialogo diretto con imprese e stakeholder locali.

L’intervento – ricorda la Regione – «è finalizzato a sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore del commercio, attraverso agevolazioni in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile, e premi per l’incremento occupazionale».

Possono accedere ai contributi le micro, piccole e medie imprese del settore commercio, con sede legale e/o operativa in Sardegna, che abbiano effettuato o completato un investimento finanziato da una banca, nel rispetto dei requisiti e dei codici ATECO previsti dall’Avviso.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale SIPES dal 6 maggio al 5 giugno.

