Questa mattina, presso la sala congressi del Museo del Porto, a Porto Torres, dopo Alghero e Sassari, si è svolta la terza assemblea territoriale dedicata alla presentazione del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali 2022/2024, organizzata dalla Cisl Fp Sassari con una partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle amministrazioni locali. Un momento di confronto presieduto dal segretario generale Antonio Monni e da Armando Rizzetto responsabile del Dipartimento, per approfondire le principali novità contrattuali e avviare la fase di applicazione negli enti attraverso la contrattazione integrativa. L'obiettivo è fornire strumenti utili per una maggiore conoscenza di diritti, tutele, istituti economici e normativi, compresi i doveri previsti dal contratto nazionale, con particolare attenzione agli effetti concreti sulle opportunità di crescita e valorizzazione professionale e salariale. La prossima e ultima tappa con la quarta assemblea territoriale è in programma ad Ozieri lunedì 30 marzo.

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