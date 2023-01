«Al netto delle dichiarazioni di Volotea che dice di non essere interessata, auspichiamo che almeno uno dei vettori invitati dalla Regione a partecipare alla procedura negoziata per la continutà ad Alghero si faccia avanti e che presto siano messi in vendita i biglietti per i voli».

Lo affermano il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca, che si dicono comunque «molto preoccupati» per il fatto che i vettori abbiano disertato il bando precedente.

«È assolutamente necessario capirne le motivazioni al fine di scongiurare il ripresentarsi fra 18 mesi della medesima problematica - incalzano i sindacalisti -. Se è quasi certo che Alghero, al pari degli altri scali dell'isola, avrà garantiti dal prossimo 17 febbraio i voli in continuità, è indubbio che la richiesta inoltrata dalla Sogeaal alle organizzazioni sindacali di trovare misure correttive alla propria organizzazione del lavoro sia slegata dal tema della continuità territoriale».

Zonca e Manca chiedono che a Regione «supporti il lavoro di Sogeaal attraverso investimenti e interventi strutturali che consentano un’effettiva crescita dello scalo e un maggiore sviluppo di tutto il territorio del nord ovest dell'isola».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata