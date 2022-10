Sono oltre 700 i voli realizzati da Volotea in regime di continuità territoriale durante il mese di settembre, con più di 100.000 passeggeri trasportati sulle rotte tra Cagliari e Olbia e Milano Linate e Roma Fiumicino.

È quanto conferma la compagnia aerea, precisando di avere un tasso di raccomandazione dell’87% nelle sue basi sarde: ciò significa che più di 8 passeggeri su 10 raccomanderebbero la compagnia ad amici e parenti che stanno progettando un viaggio o una trasferta da e per la Sardegna.

“Il mese di settembre si è chiuso all’insegna di risultati più che soddisfacenti, confermando come l’attenzione verso le esigenze di viaggio delle comunità locali sarde sia stata altamente apprezzata dai nostri passeggeri - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Da quando, nell’ottobre 2021, Volotea ha preso in gestione la continuità territoriale, ci siamo impegnati senza sosta implementando, mese dopo mese, i servizi disponibili, anche quelli non previsti dal bando di gara. Questo nostro continuo impegno è stato riconosciuto da un numero sempre più alto di viaggiatori che ha scelto di volare con noi tra la Sardegna e la penisola italiana”.

"Il mercato sardo – conclude Basti – si riconferma cruciale nelle nostre strategie di sviluppo e, per il futuro, puntiamo a consolidare gli investimenti a livello locale”.

