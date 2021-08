"A rischio la continuità territoriale aerea per i cittadini sardi".

A lanciare l'allarme è la Fit Cisl Sardegna, il sindacato dei trasporti.

"A fine ottobre scade la proroga della precedente continuità territoriale aerea e a novembre Ita subentrerà ad Alitalia - ha affermato il segretario regionale Michele Palenzona - e questo potrebbe causare la sospensione della continuità in quanto Ita non è aggiudicatrice del bando".

"Tra l'altro non ci sarebbero i tempi per una nuova gara d'appalto", ha aggiunto Gianluca Langiu, coordinatore regionale trasporto aereo della Fita.

"Chiediamo che la Regione Sardegna prenda una posizione e ci dica come vuole muoversi per garantire la mobilità dei sardi, Regione che fino ad oggi ci ha sempre ignorato non coinvolgendoci mai nel percorso del bando della nuova continuità. Le organizzazioni sindacali sono spesso dovute intervenire per mettere in sicurezza i posti di lavoro messi a rischio da bandi che non tenevano conto dei lavoratori - hanno detto ancora i due sindacalisti - e inoltre, a fronte dei pagamenti (a prescindere dal numero dei voli fatti) sempre puntuali, l'Alitalia non paga i debiti con le società sarde mettendo ulteriormente a rischio l'occupazione. Stavolta sarebbe utile venir convocati durante la stesura dei bandi anziché, dover poi, risolvere i problemi.

"Ora - hanno concluso - urge che la Regione Sardegna si muova velocemente per trovare una soluzione a questo nuovo problema".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata