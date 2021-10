L’obiettivo finale della Giunta regionale è quello di avere “un sistema stabile e duraturo che garantisca ai sardi il diritto alla piena mobilità” e il punto di partenza, spiega il presidente Christian Solinas, è stato quello di garantire “la prosecuzione del servizio di continuità territoriale senza interruzione e senza aggiungere altri disagi a quelli determinati dall'incertezza e dal prolungarsi di una procedura che i nostri uffici sono riusciti a rendere il più rapida possibile, stringendo i tempi in modo inedito, encomiabile”.

Grande soddisfazione insomma per il governatore in merito all’affidamento a Volotea del servizio di continuità territoriale, perfezionato dalla messa in vendita dei biglietti su tutte le rotte, una “corsa contro il tempo” che “è stata vinta”. “Risultano ancora, anche grazie alle segnalazioni degli utenti, alcune anomalie nei passaggi informatici degli acquisti on line, che sono tuttavia in fase di risoluzione”, dice il presidente.

(Unioneonline/s.s.)





© Riproduzione riservata