Scade il 14 maggio il termine di assegnazione del servizio di continuità territoriale da e per la Sardegna alla compagnia aerea Volotea. “Questo significa – sottolinea Paola Deiana, deputata del Movimento 5 Stelle - che oggi non si possono prenotare voli dal 15 maggio e fino al 30 settembre. Parliamo, quindi, dell'arco temporale in cui la Sardegna gode del maggior afflusso turistico. Mi pare assurdo e preoccupante che da febbraio i cittadini sardi e i visitatori non possano programmare viaggi perché non si sa quale o quali compagnie garantiranno i collegamenti da e per la nostra Isola".

La parlamentare algherese aggiunge inoltre che “il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato i decreti che consentono di avviare le procedure per l'assegnazione dei servizi di linea sulle rotte che collegano Alghero, Cagliari e Olbia con Roma (aeroporto di Fiumicino) e Milano (aeroporto di Linate) e sulle rotte Alghero-Bologna, Cagliari-Bologna e Cagliari Torino a partire dal 15 maggio 2022”. Ma esiste il rischio per cui “l'assegnazione arrivi all'ultima ora, come d'altronde già accaduto nella gara in cui le candidate Volotea e Ita furono escluse, e nella successiva vinta dalla compagnia spagnola. Tradotto: sarebbe impossibile fino al 15 maggio prenotare un volo. La Regione sta quindi fortemente rischiando di mettere in ginocchio la Sardegna anche per la stagione estiva”.

"Mi auguro – conclude Deiana -, considerato già il caos che la Giunta ha generato a ottobre scorso, che l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, si renda conto del disastro economico che potrebbero creare e che si esponga per dare sicurezze in merito”.

