Era attesa per ieri la decisione sulla sfida tra Ita e Volotea nella partita sulla continuità territoriale per la Sardegna, ma la Regione ha preso tempo. Determinante, questo è quello che si sa, potrebbe essere un parere legale che è stato chiesto dalla commissione di gara. E questo perché due sono gli “scogli” da superare: la compagnia low cost non ha indicato, nelle proposte, la ragione sociale – nome e tipo di società – . Elemento che invece, nel bando, era qualificato come fondamentale. In secondo luogo l’altra “dimenticanza”: l’assenza in allegato della copia della carta d’identità del manager Michele Taucer, che ha sottoscritto l’offerta.

Per ora non si sa nulla della videoconferenza che si è svolta ieri tra i vertici di Volotea e i funzionari regionali. Però oggi una risposta definitiva dovrebbe arrivare.

Da ricordare che il vettore ha presentato le offerte economiche migliori, con ribassi del 23,5%, per gestire le rotte negli aeroporti di Cagliari e Olbia e del 21,5% per Alghero.

