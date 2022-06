Assemblea pubblica di Confindustria Sardegna Meridionale oggi all’aeroporto cagliaritano di Elmas, al Business Center.

All’incontro, sul tema “Ritrovare le energie per crescere”, intervengono Antonello Argiolas (presidente), Stefano Cappellari (direttore regionale Intesa SanPaolo), Maurizio de Pascale (presidente Confindustria Sardegna), Christian Solinas (presidente Regione Sardegna), e Carlo Bonomi (presidente Confindustria).

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, porta i saluti della città.

Tra i presenti ci sono eurodeputati e parlamentari (Emilio Floris, Andrea Frailis), il viceministro Alessandra Todde, Alessandra Zedda (assessore regionale al Lavoro), l’assessore regionale all’Industria Anita Pili e l’imprenditrice Rosi Sgaravatti, neo nominata cavaliere del lavoro.

LA CRONACA DELLA GIORNATA (a cura di Carla Raggio):

Ore 13 – Il presidente della Regione ha detto nel suo intervento ora in corso: “Non esiste al mondo che si possa vivere solo di turismo”. Solinas ha parlato di trasporti aerei, insularità e energia, settori strategici per l’economia dell’Isola. Quanto ai fondi PNRR, Solinas punta il dito contro il criterio di ripartizione tradizionale delle risorse, “rimasto lo stesso”. Sarà la spendita dei fondi il vero problema se il sistema degli appalti e dei controlli resterà così farraginoso (opere e strade al palo per aziende fallite anche per prezzi che non sono più adeguati ai costi).

Ore 12.35 – “Le nostre imprese non chiedono e non vogliono assistenza. Vogliono solo essere messe in condizione di poter competere alla pari con il resto dell’Italia e dell’Europa”, le parole di Antonello Argiolas.

Ore 11:45 – Arrivato in assemblea anche il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas.

Ore 11.21 – I problemi della Sardegna? “Bisogna essere ottimisti. Bisogna sfruttare le caratteristiche della Sardegna e puntare non solo sul turismo ma anche sull’industria”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine dell’assemblea regionale. “La Sardegna ha già dimostrato negli anni che si può fare industria, manifattura. E si può fare in maniera competitiva. Certo, dobbiamo creare le condizioni. E in questo senso le infrastrutture sono essenziali”.

Ore 11.05 – L’intervento del presidente Antonello Argiolas fa riferimento alla guerra in corso tra Russia e Ucraina:

Ore 10.34 – Il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, è atterrato ora all’aeroporto di Cagliari Elmas, per l’assemblea di Confindustria Sardegna meridionale.

