È in programma per mercoledì primo dicembre la Conferenza Regionale 2021 "SardegnaLavora. Idee guida e parole chiave per lo sviluppo dell'occupazione", organizzata dall'assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in collaborazione con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal).

Una giornata di confronto e partecipazione delle rappresentanze istituzionali ed economico-sociali per orientare le proposte che andranno ad arricchire la strategia regionale in tema di lavoro.

"Obiettivo dell'edizione 2021 è tratteggiare lo stato dell'arte e gli scenari più probabili per il mercato del lavoro in Sardegna, offrendo ampio spazio a tutte le parti chiamate a fornire il proprio contributo in una fase di forte ripresa dell'economia sarda, attestata anche dal recente report di Bankitalia, che evidenzia numerosi e significativi indicatori positivi per la nostra Isola, sia per quanto riguarda il mercato del lavoro, che per la vitalità delle nostre imprese", ha spiegato il governatore Christian Solinas.

A presiedere l’evento sarà l'assessore regionale al Lavoro Alessandra Zedda, che ha sottolineato l’importanza della Conferenza "in un momento così delicato per l'economia, caratterizzato dalla forte volontà di ripresa del mondo imprenditoriale della Sardegna. Il report Bankitalia offre molti spunti positivi per programmare, insieme alle altre Istituzioni e alle forze sociali, una stagione di ripresa del mercato del lavoro".

Tra i relatori, ci saranno rappresentanti della Commissione europea, del ministero del Lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, dell'Istituto nazionale di analisi per le politiche pubbliche, della delegazione in Sardegna della Banca d'Italia, dell'Università degli Studi di Cagliari, del Crenos, di MetropolisNet, della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, della Società Anpal Servizi e dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e di Sardegna Ricerche.

Al centro della discussione i focus su Lavoro e dignità, Next Generation Sardinia, Linee di tendenza del mercato del lavoro, Sistema duale.

La Conferenza si svolgerà in modalità a distanza dalle 9 alle 18.30 e potrà essere seguita da remoto in diretta streaming.

