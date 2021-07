Zero ricoveri e vaccinazioni di massa.

Questo l'appello per il contrasto al coronavirus lanciato da Confartigianato Sardegna.

"Le istituzioni sanitarie isolane, le amministrazioni e la politica - ha dichiarato Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - devono fare tutto il possibile affinché non si verifichi una quarta ondata della pandemia che potrebbe portare a rallentamenti, se non a nuovi stop, di produzione, e quindi a conseguente nuova cassa integrazione, nuove riduzioni di consumi e a una terrificante gelata sul turismo. Per questo è necessario una forte opera di persuasione sui cittadini, soprattutto anziani e giovani, che ancora non si sono vaccinati ma anche a un richiamo di responsabilità verso tutti i sardi affinché adottino tutti le misure di prevenzione".

Per l’associazione di categoria si tratta dunque non solo di un tema di salute, ma anche di economia.

"Non dimentichiamoci che, nel 2020, il Pil sardo ha subito un crollo di quasi il 10% rispetto all'anno precedente - ha aggiunto - e che i consumi delle famiglie hanno frenato dell'11,1% e gli investimenti dell'9,1%. Oggi, con il manifatturiero in ripresa, con l'export in ripartenza e i viaggi in rilancio, nuove chiusure e restrizioni potrebbero lasciare cicatrici pesanti da cancellare sul sistema imprenditoriale isolano".

Confartigianato chiede una campagna vaccinale a tappeto.

"Non è possibile che ci siano ancora quasi 100mila over 60 che non si sono sottoposti alla prima dose e che una troppo ampia fetta dei giovani, per deleteria consapevolezza, non si sia recato nei centri vaccinali: mi auguro di leggere molto presto - ha concluso - il numero dei ricoverati a zero e dei vaccinati al 100% (salvo i non vaccinabili)".

