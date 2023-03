Ci sono anche tre eccellenze sarde tra i prodotti premiati a Perugia, nell’ambito della trentunesima edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato all’olio.

L'appuntamento è organizzato dall'Unione italiana delle Camere di commercio in collaborazione con la Camera di commercio dell'Umbria, il ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e quello delle Imprese e del Made in Italy ed Agenzia Ice, il sostegno di Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Pescara.

L'azienda Domenico Manca di Alghero si è aggiudicata il primo posto per la categoria Dop-Igp fruttato leggero. L’Isola ha poi conquistato il primo e secondo posto nella categoria extravergine fruttato medio, rispettivamente con Ispiritu Sardu dell'Azienda Masoni Becciu di Valentina Deidda di Villacidro, Sardegna e Cuncordu dell'azienda Nicola Solinas di Villacidro.

«L'Ercole Olivario è un patto che abbiamo stretto con il mondo olivicolo, ai fini della valorizzazione di un prodotto straordinario, frutto di un ambiente vocato da millenni alla coltivazione dell'ulivo. Un comparto che rappresenta un mondo antico, ma sempre nuovo, grazie al lavoro, all'impegno ed alla passione dei produttori e che sta intercettando sempre di più una linea verde, affacciandosi nel mercato nuovi protagonisti, forze fresche, giovani e donne», ha dichiarato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria e del comitato di coordinamento dell'Ercole Olivario, al termine della manifestazione.

