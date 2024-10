Il “parco veicoli” circolante in Sardegna non solo è vecchio, ma continua ad invecchiare di anno in anno.

È quanto risulta da un’analisi condotta da Facile.it, secondo cui l’età media delle auto che viaggiano sulle strade dell’Isola è arrivata a settembre 2024 a 13 anni e 1 mese, addirittura il 2,6% in più rispetto ad un anno prima. Numeri che fanno della Sardegna la quinta regione in Italia per anzianità dei veicoli, ben al di sopra della media nazionale, dove complessivamente l’età media è pari ad “appena” 11 anni e 8 mesi.

I dati provinciali – Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in Sardegna, le auto più “vecchie” circolano a Nuoro, dove a settembre 2024 l’età media era pari a 14 anni e 7 mesi. Al secondo posto si posiziona la provincia di Oristano (13 anni e 6 mesi).

Continuando a scorrere la graduatoria, troviamo Sassari, con un’età media pari a 13 anni e 4 mesi; Cagliari, invece, è risultata essere l’area della Sardegna dove circolano le auto più “giovani”; qui le vetture hanno, in media, 12 anni e 4 mesi.

Guardando a come è variata l’età media dei veicoli sardi nell’ultimo anno, emerge che i valori sono aumentati in tutte le province della regione, con variazioni che vanno dal +1,3% di Cagliari al +4,4% di Sassari. Unica eccezione Nuoro, dove l’anzianità è rimasta stabile rispetto al 2023.

Rc auto – L’anzianità di una vettura, oltre ad essere probabile causa di minore sicurezza per i passeggeri e peggiore sostenibilità ambientale, incide sul premio pagato per l’assicurazione Rc auto? La risposta è sì. Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato e ha calcolato – a parità di condizioni - quanto varia il premio medio pagato con l’anzianità del veicolo.

Con un’età media di 10 anni la tariffa da sostenere per l’Rc auto è di circa 206 euro, dato che sale a 228 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 284 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni. Una differenza del 38% in quattro anni.

