Il quadro normativo che disciplina la coltivazione della canapa industriale è composito e contraddittorio e gli operatori di tutta la filiera agroindustriale in Sardegna si trovano ad affrontare tanti dubbi interpretativi.

Secondo il capogruppo di LeU in Consiglio regionale, Daniele Cocco, "è necessario fare chiarezza in questo settore produttivo che può portare lavoro e benessere in tutta la regione, e in cui molti imprenditori sardi, spesso giovani, hanno investito tempo e denaro".

Queste le ragioni al centro di una mozione che l'esponente dell'opposizione ha appena depositato con la richiesta al presidente della Regione Christian Solinas, di assumere tutte le iniziative necessarie affinché la Regione Sardegna si faccia parte attiva nei confronti del Governo al fine di chiarire le modalità e i limiti per la coltivazione, trasformazione, commercializzazione ed utilizzo della canapa nell'Isola. (ANSA).

