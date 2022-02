La Sardegna ha portato la sua esperienza al webinar “Race to Resilience. Città e Regioni alla sfida di un clima che cambia”, promosso da Italy for Climate (iniziativa italiana sul clima della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e referente dell'iniziativa delle Nazioni Unite nel nostro Paese) e Green City Network, in collaborazione con l'Ambasciata Britannica a Roma.

Obiettivo dell’incontro è quello di affrontare l’emergenza climatica responsabilizzando gli enti locali sulle strategie per i territori di competenza attraverso non solo la riduzione di gas serra ma anche con misure di adattamento e resilienza dei sistemi socio-economici, per garantire la prosperità delle nostre società adattandosi al clima che cambia. Un obiettivo rilanciato dalle Nazioni unite con “Race to Resilience” che mira a mettere a disposizione piattaforme di confronto per la condivisione di esperienze e best practice, a supporto di tutte le realtà, anche quelle più piccole.

La Sardegna, in quest’occasione, ha presentato il suo caso, con la definizione dello scenario climatico per il 2050 attraverso la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, mediante accordi di collaborazione con gli enti locali.

