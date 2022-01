Chiara Ferragni vuole accrescere ancora il suo business.

L’imprenditrice è infatti alla ricerca di un fondo di private equity, che possa fare il suo ingresso nel capitale della sua società Fenice, di cui è amministratore delegato.

“L’idea di avere un fondo nel capitale l’abbiamo sempre avuta in mente, ma prima dovevamo mettere l’azienda finanziariamente a posto e ritrovare l’armonia. Oggi, dopo due anni di lavoro, da quando ho preso in mano la guida della società e i risultati stanno arrivando, è il momento giusto per avere un socio finanziario. È il mio obiettivo di adesso: non intendo monetizzare le mie partecipazioni, ma voglio che la società cresca", ha dichiarato l’influencer in una intervista al “Corriere della Sera”.

Il nuovo partner, chiamato a investire nell’azienda, verrà scelto tra coloro che mostreranno di aderire alla strategia di Ferragni, che punta sul lifestyle: “Non ho mai voluto che fosse soltanto moda, né ho mai voluto essere io stessa una designer, ma è un progetto che mi ha sempre appassionata e poterlo gestire, poterlo portare verso quella che è la mia visione d’insieme è bello, da quando ci siamo impegnati con la nuova squadra, io in primis, sta dando grandi soddisfazioni; ci crediamo e vogliamo che continui ad averne sempre di più”.

Secondo le previsioni, nel 2022 Fenice potrebbe raggiungere un fatturato aggregato di 61 milioni di euro (di cui ricavi da royalties per 12,5 milioni, +172% rispetto all’anno precedente).

