Carte d’imbarco solo digitali e norme più rigide sui bagagli. Nuova rivoluzione di Ryanair, a due anni dalle modifiche alla politica dei bagagli che consentono di portare gratuitamente in cabina solo uno zaino.

Le novità toccano da vicino i sardi, visto che la low cost irlandese è la prima compagnia aerea per numero di passeggeri trasportati nell’Isola.

A partire da maggio i passeggeri dovranno munirsi di carta d’imbarco digitale, che viene rilasciata dopo il check in online sul sito o sull’app di Ryanair. Carta scaricabile direttamente sullo smartphone. Sarà possibile andare in aeroporto con la carta d’imbarco cartacea, ma deve essere stampata a casa. Se i passeggeri arrivano al terminal senza una carta d’imbarco, dovranno pagare un supplemento di circa 60 euro. Una scelta presa nell’ottica di tagliare i costi e in vista di una progressiva eliminazione dei banchi del check in.

Capitolo bagagli. Le norme non cambiano, ma ci saranno più controlli e più multe, maggiorazione di 70 euro per chi non rispetta le misure di zaini e trolley. Ammesso gratuitamente in cabina un piccolo bagaglio (40X20X25), chi vuole portare a bordo anche un trolley da 55X40X20 deve acquistare l'opzione "priority boarding", più di 20 euro a biglietto. I bagagli più grandi vanno in stiva, ovviamente a pagamento.

Cambiano anche le tempistiche di arrivo in aeroporto. La compagnia suggerisce di presentarsi al gate di imbarco almeno 40 minuti prima della partenza. Nessuna penale di 120 euro, notizia falsa circolata sui social, per chi una volta completato il check in non si presenta alla partenza. I 120 euro vanno pagati solo dal viaggiatore che arriva in ritardo e vuole essere “riprotetto” sul volo successivo.

