I prezzi dei biglietti aerei per i viaggi in Italia sono aumentati quasi del 50 per cento nell’ultimo anno, a fronte di un prezzo dei carburanti che è diminuito del 45.

I dati sono riportati in un'inchiesta del Corriere e il caro prezzi è evidente per chi deve viaggiare con frequenza all’interno del Paese.

Ora il governo vuole vederci chiaro. Il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per martedì 4 luglio i rappresentanti delle principali compagnie aeree che effettuano voli nelle tratte nazionali maggiormente interessate dai rincari.

Gli incontri, spiega una nota del Mimit, consentiranno di analizzare le dinamiche dei prezzi dei biglietti e saranno propedeutici all'immediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul caro-voli.

E Salvatore Deidda (FdI), presidente della Commissione Trasporti della Camera, ricorda che il Parlamento «ha già denunciato il caro voli, tramite un’indagine conoscitiva che ha fatto emergere che costa di più collegare Milano con Cagliari o Palermo che la stessa Milano con New York».

«Lo abbiamo ribadito anche durante l'audizione della Commissaria europea dei trasporti. Siamo consapevoli - prosegue il deputato sardo - della necessità di una semplificazione fiscale con addizionali o imposte che finiscono per ricadere sul costo finale del biglietto. C'è un tema di tratte essenziali e di differenziare le tariffe. Bisogna costruire una vera continuità territoriale che tuteli i residenti ma anche chi viaggia per lavoro, servizio, salute e studio. Di certo, sono tariffe troppo salate, nonostante ci sia una forte richiesta per turismo».

