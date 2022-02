Agricoltori e allevatori scendono in piazza contro il caro prezzi, anche in Sardegna. Non solo per protestare, ma anche con l’obiettivo di affiancare alla mobilitazione concrete proposte a supporto del settore agroalimentare sardo.

L’appuntamento è per domattina in piazzale Trento a Cagliari, dove sono attesi (dalle 9) un migliaio di agricoltori e allevatori da tutta l’Isola.

Il corteo sfilerà lungo viale Trento per fermarsi in piazza del Carmine davanti all’Ufficio territoriale del governo “dove si manifesterà il disagio – precisano da Coldiretti – che stanno vivendo migliaia di aziende agricole dopo due anni di Covid”. Un disagio “che si è aggiunto ai problemi storici, (burocrazia, filiere distorte, cambiamenti climatici) ed al quale da qualche mese si è sommato un caro prezzi incontrollato che ha fatto lievitare i costi di produzione senza un conseguente aumento della remunerazione dei prodotti agli agricoltori, e soprattutto per alcuni settori agricoli”.

In momenti difficili come questo “occorre però il contributo di tutti” precisano ancora da Coldiretti, e dunque proposte concrete saranno presentate domani mattina e “consegnate al rappresentante dell’Ufficio territoriale del Governo, al Prefetto di Cagliari, al presidente della Giunta Regionale, oltre al Presidente del Consiglio Regionale, a tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari e agli Assessori Regionali”.

