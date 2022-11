“Per affrontare l’emergenza cavallette serve un commissario straordinario, con ampio mandato politico, che abbia poteri interassessoriali e una buona conoscenza della materia”.

È la richiesta arrivata dagli agricoltori del centro Sardegna per voce del presidente di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra, Michele Ena, nel corso di una conferenza organizzata a Ottana dall’associazione in collaborazione con l’amministrazione comunale per affrontare proprio il tema dell’invasione delle cavallette che negli ultimi quattro anni ha devastato a più riprese le colture, provocando enormi danni.

“Per la stagione 2023 nella lotta contro l’invasione delle cavallette – spiega Confagricoltura (che ha anche elencato le misure di contrasto) – siamo ormai fuori tempo massimo con gli interventi di aratura dei terreni, che dovevano farsi tra la fine agosto e l’autunno. Una serie di operazioni licenziate lo scorso 11 agosto con un decreto ministeriale del Mipaaf e che dopo quasi 90 giorni sono rimaste solo sulla carta del Piano d’azione, di contrasto e di contenimento”.

“C’è troppo da fare e per la prossima stagione rischiamo di avere decine di miliardi di cavallette in centinaia di migliaia di ettari della Sardegna. Qualcosa di enormemente più terrificante di ciò che abbiamo visto quest’anno”, ha aggiunto Ena.

E ancora, prosegue il presidente, “i nostri associati non sono solo interessati ai ristori che, se e quando arrivano, non coprono mai le perdite reali, bensì vogliono al loro fianco l’efficienza di una Regione che lavori sulla prevenzione e che invece rischia sempre di arrivare troppo tardi e a fenomeno non più arginabile. Vogliamo tutelare gli agricoltori e le comunità che popolano le zone interne oppure continuiamo a tutelare le cavallette? Fino a oggi mi pare che abbiamo garantito la sopravvivenza di queste ultime”.

Solidale con gli agricoltori il sindaco di Ottana Franco Saba: “Siamo arrivati a novembre, il periodo delle arature dei terreni, e quindi dell’intervento meccanico contro le ovideposizioni è sostanzialmente superato. Bisogna quindi sensibilizzare e sollecitare la Regione affinché faccia e diffonda tra gli imprenditori agricoli il programma di prevenzione attraverso la disinfestazione, così da poter vedere quanto prima come si vuole operare in termini di tempistica, di mezzi disponibili, di dotazione finanziaria e di quanto altro serva per poter arginare l’invasione”.

