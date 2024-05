Frutta e verdura di stagione e di ogni tipo, formaggi del territorio, ma anche pasta, pane e dolci, zafferano e miele, uova, carni e funghi, olio e vino, fino ai fiori. Apre domani, mercoledì 8 maggio, a Macomer (dalle 8.30) il nuovo mercato coperto di Campagna Amica.

La location è il padiglione Tamuli (via Gramsci), nelle ex Caserme Mura. Il mercato sarà aperto ogni mercoledì, per tutto l’anno, dalle 8.30 alle 13.

Lo spazio dedicato alle 14 aziende produttrici e che dispone anche di un ampio e comodo parcheggio propone i classici prodotti a chilometro zero di grande qualità del territorio.

Come da promesse sarà un mercato non solo di vendita ma anche un luogo per un'ampia socialità dove verranno coinvolte le scuole, le associazioni del territorio, le imprese e verranno proposti tanti eventi.

(Unioneonline)

