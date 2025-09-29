Stefano Visconti è stato rieletto all’unanimità alla guida della Camera di Commercio di Sassari per il quinquennio 2025-2030. La sua riconferma «è stata il riconoscimento di una leadership forte e coesa che intende l'Ente come un vero e proprio acceleratore di sviluppo per le oltre 46 mila imprese attive del nord Sardegna».

Il Consiglio ha accolto le Linee Programmatiche 2025-2030, un manifesto strategico incentrato su competitività, sostenibilità e internazionalizzazione. «Ho accettato questa riconferma con la consapevolezza che la nostra Camera è chiamata a essere più che un semplice ente amministrativo; deve continuare ad essere il motore di innovazione e competitività del Nord Sardegna», ha dichiarato Visconti.

La strategia del Presidente Visconti si articola su 7 assi portanti: 1) Innovazione e Digitalizzazione; 2) Internazionalizzazione e Turismo; 3) Sostenibilità e Finanza Innovativa; 4) Valorizzazione delle Filiere Produttive; 5) Giovani e Formazione; 6) Infrastrutture e Logistica; 7) Dialogo Istituzionale e Semplificazione.

Ecco invece i nomi dei 19 nuovi consiglieri:

Agricoltura: Antonello Fois e Francesco Uras; Artigianato: Marina Manconi e Marco Rau; Commercio: Annalisa Luzzu, Giuseppe Mele e Giovanni Porcu; Cooperazione: Giovanni Pintus; Credito e Assicurazioni: Roberto Cugia; Industria: Francesco Mario Carboni e Giovanni Salvatore Conoci; Liberi Professionisti: Giuseppe Oggiano; Organizzazioni Sindacali: Massimiliano Giacomo Muretti; Servizi alle Imprese: Vittorio Beccu e Gianluca Bianco; Trasporti e Spedizioni: Renato Luigi Mongiu; Turismo: Giovanni Antonio Azarae Stefano Visconti; Tutela dei Consumatori: Salvatore Fois.

