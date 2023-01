Stop ai bandi frammentati: per il futuro una sola gara e una tariffa unica per i tre aeroporti sardi. Un dossier sulla continuità territoriale aerea, ricco di spunti e di analisi, è stato inviato al governatore Christian Solinas e all’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro dalla Camera di Commercio di Sassari.

Un documento nato a seguito del consiglio camerale aperto a cui hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di tutti i comparti economici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le principali amministrazioni pubbliche, i sindaci di Sassari, Alghero, Porto Torres e la vice sindaca di Tempio Pausania. Un segnale di compattezza e unità per individuare soluzioni e percorsi, e focalizzare i temi che caratterizzano la difficile situazione nella quale versa la mobilità in Sardegna.

«Tutti i partecipanti hanno condiviso la necessità di un'azione comune concertata tra la Regione, le tre società di gestione aeroportuali e le diverse componenti territoriali, dal momento che da tempo ciclicamente si fa fronte a situazioni di emergenza relative al tema della continuità, che comportano situazioni di stallo e ricadute sul sistema delle imprese e non solo», spiega il presidente della Camera di Commercio di Sassari e Unioncamere regionale, Stefano Visconti.

«Anche la frammentazione dei bandi per l’aggiudicazione delle rotte aeree in regime di continuità sugli scali di Cagliari, Olbia e Alghero compromette la coesione di un territorio che dovrebbe essere considerato unico. Sarebbe auspicabile, quindi – prosegue Visconti - agire con una linea comune, definendo un solo bando per la continuità territoriale che comprenda tutti gli scali, ma anche la creazione di una tariffa unica da e per la Sardegna per i residenti e non solo. Tutti i presenti di comune accordo hanno sottolineato che la creazione di questo sistema porterebbe un evidente vantaggio competitivo per tutta l’economia dell’Isola, a partire dal settore turistico, consentendo di pianificare a lungo termine con maggiore certezza».

Il territorio e i suoi rappresentanti sono pronti a dialogare in tutte le sedi decisionali, Cagliari, Roma e Bruxelles, per rivendicare e sostenere il diritto alla mobilità dei sardi.





