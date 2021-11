Sarà attivo da domani l’acceleratore di impresa per lo sviluppo competitivo delle imprese della piccola pesca artigianale, gestito Camera di commercio di Cagliari-Oristano nell’ambito del progetto "La Rete del mare".

Lo ha annunciato con un comunicato il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Ideati all’interno del programma delle iniziative promosse dal dicastero e da Unioncamere a valere sui fondi Feamp 2014-2020, in tutta Italia saranno operativi cinque acceleratori, che vedranno il coinvolgimento anche delle camere di commercio di Venezia-Giulia, Maremma-Tirreno, Lecce e Trapani.

Forniranno servizi di assistenza tecnica per far crescere le attività d'impresa della piccola pesca artigianale.

Inoltre, il network aiuterà le aziende in diversi ambiti: organizzazione d'impresa, diversificazione delle attività, aggregazione e integrazione di filiera, innovazione tecnologica, promozione e tutela commerciale, finanziamenti, sostenibilità ambientale e formazione professionale.

"L'attivazione dei cinque acceleratori d'impresa rappresenta uno strumento utile e necessario per le piccole aziende artigianali della pesca. Garantire un adeguato supporto imprenditoriale attraverso l'erogazione di servizi e attività di networking è un aspetto fondamentale per far crescere le imprese e accompagnarle verso quel processo di maturazione che potrà garantire maggiore business e sostenibilità ambientale", ha dichiarato il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni.

