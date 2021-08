Sono 53 milioni di euro le risorse messe a disposizione dallo Stato per il Bonus Terme che ha l'obiettivo di agevolare i cittadini nell'acquisto di servizi termali accreditati.

Lo ha stabilito il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Il Bonus può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni residenti nel nostro Paese, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare.

Si tratta di un intervento che mira a sostenere un settore che il governo considera particolarmente colpito dall’emergenza Covid-19.

La misura, gestita da Invitalia – l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa –, consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto di una lista di servizi termali accreditati, fino a un massimo di 200 euro.

Al momento il bonus non è ancora attivo, ma dovrebbe diventarlo a partire da ottobre, non appena saranno completati la convenzione con il soggetto gestore e gli iter previsti dalla legge.

Per ottenerlo i cittadini potranno rivolgersi direttamente agli istituti termali per prenotare il bonus e per ricevere le opportune indicazioni sul suo uso.

