Ok alle regole per fruire del nuovo bonus mobilità sostenibile, previsto dal Dl Rilancio per chi ha sostenuto spese per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1.

Un nuovo provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini definisce i criteri e le modalità di fruizione del bonus e approva il modello che i contribuenti dovranno trasmettere dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022.

Si tratta di un credito d'imposta, nella misura massima di 750 euro, riconosciuto a chi, dal primo agosto 2020 al 31 dicembre 2020, ha sostenuto spese per l'acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile.

Per accedere all’agevolazione occorre aver consegnato per la rottamazione, nello stesso periodo, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia.

Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta richiesto, inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o i canali telematici dell’Agenzia. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.

