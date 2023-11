Dieci milioni in più al bonus psicologo nel 2023 (facendo triplicare le risorse a disposizione e portandole a 15 milioni) e 40 milioni dal 2024 con il fondo che quintuplica rispetto agli 8 milioni attualmente previsti.

È la proposta di Forza Italia, che chiede risorse per il bonus in un emendamento a firma della capogruppo Licia Ronzulli e di Claudio Lotito al decreto Anticipi in commissione Bilancio.

La copertura è individuata, per il 2023, dalle maggiori entrate Iva su benzina e gasolio per autotrazione, dovuta all'aumento dei prezzi e in parte, per il 2024, dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali. E anche dal Pd arriva la richiesta di aggiungere fondi.

Intanto, sempre a proposito di bonus, in Francia è stato attivato il “bonus riparazioni” per i vestiti e le scarpe, sul modello di quello già introdotto per gli elettrodomestici.

Il nuovo dispositivo anti-sprechi, introdotto da oggi a Parigi, consentirà ai consumatori di ottenere sconti per le riparazioni di calzature e capi di abbigliamento in una lista di negozi certificati. Una inizitiva «buona per l'ambiente ma anche per il potere d'acquisto», commenta il ministro responsabile per la Transizione ecologica, Christophe Béchu, in un video di presentazione del nuovo strumento.

In pratica, i consumatori potranno portare i loro vestiti e scarpe presso 600 artigiani certificati sul territorio francese, beneficiando così di uno sconto sul prezzo della riparazione. Ad esempio: 7 euro per riparare un buco o uno strappo, 25 euro per risuolare un paio di scarpe di cuoio.

Il cosiddetto "Fonds Réparation” (Fondo di Riparazione) è dotato di un un pacchetto di 154 milioni di euro sul periodo 2023-2028.

