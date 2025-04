Grande successo del mondo vitivinicolo sardo al concorso 5StarWines - the Book 2026 del Vinitaly 2025. Il titolo di miglior spumante in assoluto selezionato per l’inserimento nella guida “5StarWines - the Book 2026” è andato a Aristanis Vsq brut metodo classico della Cantina sociale del Rimedio. Punteggio 95 su 100. Ed è sempre sardo il miglior vino dolce d’Italia: l’importante riconoscimento è andato infatti a Pritziosu 2023, moscato di Sorso-Sennori Doc della cantina Nuraghe Crabioni, sempre con 95 punti.

Ecco tutti i vini selezionati dai giudici del Vinitaly:

MOSCATO DI SORSO-SENNORI DOC PRITZIOSU 2023 NURAGHE CRABIONI Punteggio: 95

VSQ BRUT METODO CLASSICO ARISTANIS N.V. CANTINA DEL RIMEDIO S.C.A. Punteggio: 95

VERNACCIA DI ORISTANO DOC RISERVA ANTICO GREGORI 1991 AZIENDA VINICOLA ATTILIO CONTINI Punteggio: 94

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO CARAMMARE 2011 SOCIETÀ AGRICOLA BASTIANO LIGIOS S.S. Punteggio: 93

MOSCATO DI SORSO-SENNORI DOC PASSITO ORO 2023 FARA GIORGIO Punteggio: 93

NASCO DI CAGLIARI DOC MONTESICCI 2023 CANTINA SOC. DOLIANOVA Punteggio: 93

VALLE DEL TIRSO IGT BIANCO TERRESINIS 2024 CANTINA DEL RIMEDIO S.C.A. Punteggio: 93

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC CONTISSA 2024 CANTINA TREXENTA SOC. COOP. AGR. Punteggio: 93 VINO BIANCO 2

CAGLIARI DOC MOSCATO ARBEIS 2022 SOCIETÀ AGRICOLA TENUTE PILI S.R.L. Punteggio: 92

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO L’ORA GRANDE 2023 LA CONTRALTA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA Punteggio: 92

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSATO BIBI 2023 CANTINA CANU Punteggio: 92

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO RISERVA NEPENTE DI OLIENA HOSPES 2022 IOLEI WINERY Punteggio: 92

COLLI DEL LIMBARA IGT ROSSO VINO BIOLOGICO PITRINU 2020 CANTINA MANCONI - NICOLA MANCONI Punteggio: 92

ISOLA DEI NURAGHI IGT ARVESINIADU LIVANTI 2023 BENTU Punteggio: 92

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO PASSITO OIRAD 2022 FERRUCCIO DEIANA Punteggio: 92

ISOLA DEI NURAGHI IGT CARIGNANO PEDRASTELLA 2022 F.LLI RAU S.N.C. - TENUTA L’ARIOSA Punteggio: 92

MANDROLISAI DOC ROSSO SUPERIORE ANTIOGU 2022 FRADILES VITIVINICOLA Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG NOU 2024 CANTINA LI DUNI Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SPÈRA 2023 SIDDÙRA Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SPUMANTE EXTRA BRUT METODO CLASSICO MILLESIMATO ARIA DI MARI 2021 CANTINA LI SEDDI Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE AGHILOJA ORO 2024 CANTINA DEL VERMENTINO Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE AMBRALE 2023 AMBRALES S.R.L.S. Punteggio: 92

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE MEORU 2024 CANTINA TANI Punteggio: 92

VERNACCIA DI ORISTANO DOC RISERVA 2002 SILVIO CARTA S.R.L. Punteggio: 92

VERNACCIA DI ORISTANO DOC SUPERIORE JUIGHISSA 2016 CANTINA DEL RIMEDIO S.C.A. Punteggio: 92

ALGHERO DOC CAGNULARI CIGALA 2023 AZIENDA AGRICOLA LEDÀ Punteggio: 91

ALGHERO DOC CAGNULARI RISERVA 2021 AZIENDA AGRICOLA LEDÀ Punteggio: 91

ALGHERO DOP CABERNET SAUVIGNON RISERVA 2017 CANTINE GABRIELE PALMAS Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO ANIMOSU 2021 TENUTE GREGU Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO ASSOLO 2023 F.LLI RAU S.N.C. - TENUTA L’ARIOSA Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO RISERVA FÒLA 2020 SIDDÙRA Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO RISERVA NÙRULE 2021 CANTINA DORGALI Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO VINO BIOLOGICO ISULA 2023 CANTINA GIAMPIETRO PUGGIONI S.R.L. Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO VINO BIOLOGICO MAMUTHONE 2023 CANTINA GIAMPIETRO PUGGIONI S.R.L. Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO MAIMONE 2023 CANTINA DEL RIMEDIO S.C.A. Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO VINO BIOLOGICO GHIRADA MURRUZZONE 2019 GIUSEPPE SEDILESU Punteggio: 91

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO RISERVA LLUNES 2022 F.LLI RAU S.N.C. - TENUTA L’ARIOSA Punteggio: 91

ISOLA DEI NURAGHI IGP VERMENTINO SOLOPALMAS 2023 CANTINE GABRIELE PALMAS Punteggio: 91

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO FRORE 2023 FAMIGLIA DEMELAS Punteggio: 91

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO PASSITO SMERALDO 2020 UNMAREDIVINO DI SINI GIOACCHINO Punteggio: 91

ISOLA DEI NURAGHI IGT CARIGNANO ÈSTRU 2022 SIDDÙRA Punteggio: 91

MARMILLA IGT BIANCO SU’ARO 2024 SU’ENTU Punteggio: 91

MARMILLA IGT BOVALE SU’DITERRA 2024 SU’ENTU Punteggio: 91

NASCO DI CAGLIARI DOC VINO BIOLOGICO CARIGNOS 2023 TENUTE MAESTRALE Punteggio: 91

NASCO DI CAGLIARI DOP SAPORORO 2023 LOCCI ZUDDAS ANTONIO S.N.C. DI LOCCI CARLO E C. Punteggio: 91

NURAGUS DI CAGLIARI DOC 2024 CANTINA SOCIALE LA GIARA Punteggio: 91

SARDEGNA SEMIDANO DOC SUPERIORE 2024 CANTINA SOCIALE LA GIARA Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG TARRA NOA 2024 SARAJA Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE 2023 SOCIETÀ AGRICOLA CAMPIANATU S.R.L. Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE FIORE DEL SASSO 2023 LA CONTRALTA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE HYSONY 2023 PEDRA MAJORE Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE MAÌA 2023 SIDDÙRA Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE SCIALA 2024 SURRAU Punteggio: 91

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE SELENU 2023 TENUTE GREGU Punteggio: 91

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC MONTELUNA 2024 CANTINA TREXENTA SOC. COOP. AGR. Punteggio: 91

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC PRENDAS 2024 CANTINA SOC. DOLIANOVA Punteggio: 91

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC SPUMANTE EXTRA DRY MILLESIMATO LI JUNCHI 2024 CANTINA LI DUNI Punteggio: 91

VERMENTINO DI SARDEGNA DOP VINO BIOLOGICO 2024 FATTORIE ISOLA SARDEGNA Punteggio: 91

ALGHERO DOC CAGNULARI 2023 CANTINA SANTA MARIA LA PALMA SOC. COP. Punteggio: 90

ALGHERO DOC CAGNULARI RISERVA RECONTA 2020 CANTINA SANTA MARIA LA PALMA SOC. COP. Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC PASSITO MARONEO 2020 CANTINA DORGALI Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO ÈREMA 2023 SIDDÙRA Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO L’ORA GRANDE 2022 LA CONTRALTA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSATO VILÚ 2024 CANTINA TANI Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO 2023 IOLEI WINERY Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO BALENTÌA 2023 CANTINA DESSENA Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO EMINAS 2023 EMINAS SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA Punteggio: 90

CANNONAU DI SARDEGNA DOC ROSSO NEALE 2022 CANTINE DI ORGOSOLO Punteggio: 90

COLLI DEL LIMBARA IGT CARICAGIOLA ROSATO GJOLA 2024 SURRAU Punteggio: 90

COLLI DEL LIMBARA IGT ROSSO MAJU 2022 ATLANTIS SOC. AGRICOLA SANNITU S.R.L.S. Punteggio: 90

COLLI DEL LIMBARA IGT ROSSO VINO BIOLOGICO PETRU 2022 CANTINA MANCONI - NICOLA MANCONI Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO I GIGANTI 2023 AZIENDA VINICOLA ATTILIO CONTINI Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT SYRAH 2022 CANTINA SOCIALE DI QUARTU S. ELENA SOC. COOP. AGRICOLA Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT ARVISIONADU FÀULEDDA 2023 CANTINA DESSENA Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO ENTEMARI 2022 PALA Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO PASSITO SU’LUCI 2023 SU’ENTU Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT CARIGNANO MEZZALUNA 2022 LOCCI ZUDDAS ANTONIO S.N.C. DI LOCCI CARLO E C. Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO BARRILE 2020 AZIENDA VINICOLA ATTILIO CONTINI Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO CAMPAMARA 2011 SOCIETÀ AGRICOLA BASTIANO LIGIOS S.S. Punteggio: 90

ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO ISTENTU 2021 FRADILES VITIVINICOLA Punteggio: 90

MANDROLISAI DOC ROSSO 2021 LA DOLCE VIGNA DI ANTONELLA PISU Punteggio: 90

MANDROLISAI DOC ROSSO VINO BIOLOGICO KENT’ANNOS 2023 CANTINA DEL MANDROLISAI Punteggio: 90

MOSCATO DI SARDEGNA DOC PASSITO NÙALI 2022 SIDDÙRA Punteggio: 90

NASCO DI CAGLIARI DOC TAJA 2023 NUOVI PODERI CANTINA - SOCIETÀ AGRICOLA SEQUI DI LUIGI GIUNTELLI Punteggio: 90

NURAGUS DI CAGLIARI DOC T’AMO 2024 CANTINA DI MOGORO SOC. COOP. AGR. A R.L. Punteggio: 90

TERRALBA DOC BOVALE SUPERIORE ARCUENTU 2021 CANTINA DEL BOVALE Punteggio: 90

VALLE DEL TIRSO IGT VERNACCIA COMPONIDORI 2022 AZIENDA VINICOLA ATTILIO CONTINI Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG FUNTANALIRAS ORO 2024 CANTINA DEL VERMENTINO Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG S’ÈLEME 2024 CANTINA DEL VERMENTINO Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SPUMANTE PAS DOSÉ METODO CLASSICO 2023 SOCIETÀ AGRICOLA CAMPIANATU S.R.L. Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SPUMANTE BRUT ADELASIA N.V. CANTINA DELLE VIGNE DI PIERO MANCINI S.R.L. Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE BODÀ 2023 AZIENDA AGRICOLA SIMONE DIBELTULU Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE CLOS 2018 ATLANTIS SOC. AGRICOLA SANNITU S.R.L.S. Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE CUCAIONE 2024 CANTINA DELLE VIGNE DI PIERO MANCINI S.R.L. Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE CUMITASANNA 2023 CUMITASANNA S.R.L. Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE PALTUSA 2023 SOCIETÀ AGRICOLA SAN TOMMASO DEI F.LLI CAREDDU S.S. Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE SMERALDO 2023 UNMAREDIVINO DI SINI GIOACCHINO Punteggio: 90

VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE VENDEMMIA TARDIVA ARAKENA 2023 CANTINA DEL VERMENTINO Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC ARENU 2024 F.LLI RAU S.N.C. - TENUTA L’ARIOSA Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC CHLAMYS 2024 ACCADEMIA OLEARIA S.R.L. - TENUTE FOIS Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC DONNIKALIA 2024 FERRUCCIO DEIANA Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC GALATEA 2024 F.LLI RAU S.N.C. - TENUTA L’ARIOSA Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC IS ARUTAS 2024 CANTINA DEL RIMEDIO S.C.A. Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC ISTRALE 2024 NUOVI PODERI CANTINA - SOCIETÀ AGRICOLA SEQUI DI LUIGI GIUNTELLI Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC MAJGA 2024 IOLEI WINERY Punteggio: 90

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC TUDURIGHE 2021 MONTEFENOSU Punteggio: 90

VSQ BRUT METODO CLASSICO 2023 CASA VINICOLA F.LLI TAMPONI DI TITO, DI FRANCO E PLINIO Punteggio: 90

